ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt CTS Eventim auf 'Halten' - Fairer Wert 55 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat CTS Eventim von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 31 auf 55 Euro je Aktie angehoben. Nach dem schwachen, von der Pandemie geprägten Jahresauftakt dürfte das Schlimmste vorbei sein für den Konzertveranstalter und Ticketvermarkter, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Durch das beschleunigte Impftempo hätten sich die Chancen auf eine sukzessive Normalisierung des Geschäftsbetriebs deutlich verbessert. Die Sehnsucht der Verbraucher spreche für einen erfolgreichen Neustart der Branche. Er senkte den in seinem Bewertungsmodell berücksichtigten Risikoabschlag./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 09:22 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2021 / 09:43 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX