ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Dialog auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 47 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Dialog Semiconductor von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 44 auf 47 Euro angehoben. Der Aktienkurs des Chipentwicklers sei nach der Prognoseanpassung des Großkunden Apple am Vortag stark gefallen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht jedoch davon aus, dass die 2020 fehlenden Umsätze der Apple-Zulieferer im kommenden Jahr nachgeholt werden. Die Aktie hält Schnitzer im Branchenvergleich für stark unterbewertet./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 16:29 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2020 / 16:35 / MEZ

