ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Fuchs Petrolub - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs Petrolub nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung von 33 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei dürften speziell die dynamischere als von ihm zuvor unterstellte Erholung in den Kundenindustrien von Fuchs Petrolub und ein stringentes Kostenmanagement die Hauptrollen gespielt haben. Das nunmehr positivere Szenario werde jedoch in der aktuellen Bewertung der Aktien bereits mehr als ausreichend berücksichtigt./la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 15:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 15:27 / MESZ