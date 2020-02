ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Merck KGaA auf 139 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA von 120 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er erwarte, dass der Bereich Life-Science im Jahr 2020 von der hohen Marktnachfrage profitieren werde, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürften rückläufige Meilensteinzahlungen im Segment Healthcare in Zukunft durch neue Medikamenten ausgeglichen werden./ssc/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 10:45 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

