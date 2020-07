ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Netflix auf 375 Dollar - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Quartalszahlen von 325 auf 375 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Filmstreaming-Anbieter sei mit seinen Kennziffern an den hohen Markterwartungen gescheitert, schrieb Analyst Manuel Mühl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die "Sonderkonjunktur" durch Corona sei wohl vorbei; was bleibe, seien ein harter Wettbewerb und die Sorgen um die Preissetzungsmacht des Unternehmens./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2020 / 11:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2020 / 11:31 / MESZ