ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Talanx auf 37,50 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx von 35,00 auf 37,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Talanx sei zwar von Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Krise in der Erstversicherung und der Rückversicherung betroffen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank eines konservativen Kapitalanlageportfolios und einer soliden Solvabilitätsquote sei das Unternehmen aber robust aufgestellt. Die Aktie sei derzeit klar unterbewertet./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 09:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / 09:27 / MESZ

