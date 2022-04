ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Tesla auf 1230 Dollar - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Tesla von 1210 auf 1230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Elektroauto-Konzern habe erneut Quartalszahlen auf Rekordniveau präsentiert, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erwartet weiter anziehende Auslieferungszahlen und hob seine Schätzungen an. Weiterhin intakt sei das mittelfristige operative Potenzial, insbesondere durch künftig hohe Margen im Bereich Softwareverkäufe sowie dem autonomen Fahren inklusive dem Thema Robotaxi./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 14:56 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 15:01 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX