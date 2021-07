ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Fielmann auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 74 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 64 auf 74 Euro angehoben. Angesichts der zunehmenden Immunisierung gegen Covid-19 normalisiere sich bei der Optikerkette allmählich der Geschäftsbetrieb, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der hohen Markenbekanntheit und einer recht hohen Produktivität sei Fielmann in Europa gut positioniert, er erwartet ein Wachstum über dem Branchendurchschnitt./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 16:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 16:15 / MESZ

