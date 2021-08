ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Gea Group auf 'Halten' und fairen Wert auf 38 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Gea nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 27 auf 38 Euro angehoben. Analyst Thorsten Reigber sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem insgesamt guten zweiten Quartal des Maschinen- und Anlagenbauers mit einem starken Auftragseingang. Das neue Management "hat mit seinem Restrukturierungskurs auf der Kostenseite in den vergangenen zwei Jahren viel erreicht". Dazu könnte der Kapitalmarkttag von Gea neue ehrgeizige mittelfristige Ziele bringen. Im Branchenvergleich sei die Aktie angesichts der noch niedrigeren Profitabilität aber schon angemessen bewertet, heißt es zum neuen Anlagevotum./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2021 / 08:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2021 / 09:11 / MESZ