ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Gilead Sciences auf 'Kaufen' - Ziel 80 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Gilead Sciences von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, aber den fairen Wert auf 80 US-Dollar belassen. Mit dem ursprünglich als Ebola-Medikament gedachten Mittel Remdesivir habe der US-Spezialist für Viruserkrankungen ein "ganz heißes Eisen im Feuer", wenn es um die Entwicklung eines ersten Medikaments zur Behandlung des neuartigen Coronavirus gehe, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar gebe es keine Erfolgsgarantie, doch mit den bereits laufenden Studien sei Gilead zumindest in einer Art "Pole Position" auf dem Weg zu einem ersten wirksamen Medikament./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 09:46 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 10:10 / MEZ