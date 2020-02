ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Air Liquide auf 'Halten' - Fairer Wert hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Air Liquide von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert je Aktie aber von 128 auf 140 Euro angehoben. Der französische Industriegase-Anbieter sei ein exzellent geführter Top-Konzern mit attraktivem Geschäftsmodell und diversifizierter Kundenstruktur, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz dieses stimmigen Cocktails aus langfristigen Werttreibern sehe er das kurzfristige Kurspotenzial der Aktie nach dem beeindruckenden Zuwachs in den letzten zwölf Monaten vorerst als begrenzt an./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 08:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 08:08 / MEZ