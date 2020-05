ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt BASF auf 'Halten' - Fairer Wert 48 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat BASF nach dem ersten Quartal und einer zurückgezogenen Jahresprognose von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 54 auf 48 Euro gesenkt. Analyst Peter Spengler geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass die weltweiten Belastungen durch das Coronavirus zuvor in seinen eigenen Prognosen nicht voll abgedeckt waren - und senkte sie erneut. Eine neue Prognose für 2020 vermisste der Experte./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 15:33 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 15:38 / MESZ

