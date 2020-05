ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Carl Zeiss Meditec - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Carl Zeiss Meditec von 107,30 auf 90,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das Medizintechnikunternehmen habe schwache Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und vor allem in der Augenheilkunde unter der Corona-Krise gelitten, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Mikrochirurgie könnte jedoch folgen. Kürten senkte seine Schätzungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / 09:04 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / 09:11 / MESZ