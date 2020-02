ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Fraport auf 82 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport vor Jahreszahlen von 88 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Flughafenbetreiber sollte die Ergebnisziele für 2019 erreicht haben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2020 erwartet er unter anderem wegen Kapazitätsanpassungen im europäischen Luftverkehr kaum Wachstum. Seine Schätzungen für dieses Jahr passte er wegen des in China ausgebrochenen Coronavirus nach unten an./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 17:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 17:57 / MEZ