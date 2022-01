ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Henkel auf 'Halten' - Fairer Wert 74 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Henkel mit Blick auf strategische Ankündigungen und einen Ausblick auf 2022 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 89 auf 74 Euro gesenkt. Letzterer sei eine Gewinnwarnung, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Reaktion auf diese habe er die Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2022 und die folgenden gesenkt. Daraus resultiere wiederum der niedrigere faire Wert./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 12:54 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 13:01 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX