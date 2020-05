ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Hugo Boss auf 'Halten' und fairen Wert auf 28 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Hugo Boss von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 30 auf 28 Euro gesenkt. Die Geschäftsperspektiven des Modekonzerns für den weiteren Jahresverlauf hätten sich zuletzt deutlich eingetrübt, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen auf dem US-Markt, wieder gestiegener Brexit-Risiken und erneuter Unruhen in Hongkong habe er seine Ergebnisprognosen für 2020 und die Folgejahre reduziert./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2020 / 08:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2020 / 09:00 / MESZ

