ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Osram auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 27,10 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Osram von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 22,30 auf 27,10 Euro angehoben. Der jüngste Kursanstieg bei den Aktien des Lichtkonzerns basiere auf der wieder erwachten Hoffnung der Anleger auf eine erfolgreiche Übernahme durch den österreichischen Sensorhersteller AMS, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fundamental jedoch, auf die Geschäftsentwicklung von Osram bezogen, bleibe die Situation speziell in der für den Lichtkonzern wichtigen Autoindustrie unübersichtlich./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 15:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / 16:18 / MESZ