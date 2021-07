ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Alstom auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Neue Zielvorgaben des Herstellers von Schienenfahrzeugen dürften kurzfristig vom Markt enttäuschend aufgenommen werden, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Erwartung einer starken Auftragslage sei sie davon ausgegangen, dass der Konzern im Geschäftsjahr 2021/22 beim freien Mittelzufluss nahezu positiv sein werde./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 05:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben