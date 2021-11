ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 4100 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 4100 US-Dollar belassen. Die Aktie des Online-Handelsriesen sei sein bevorzugter US-Technologiewert für das kommende Jahr, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Amazon habe zwar wie von vielen Anlegen befürchtet ein durchwachsenes drittes Quartal hinter sich. Der Umsatzausblick auf das Schlussquartal habe aber positiv überrascht, und das Unternehmen scheine für mögliche Lieferengpässe gut gerüstet zu sein./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 00:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben