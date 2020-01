ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bank of America auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Bank of America nach Zahlen zum vierten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 39 US-Dollar belassen. Die US-Großbank habe ein solides Jahr solide beendet, schrieb Analyst Richard Ramsden in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Gewinn je Aktie habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX