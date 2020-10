ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Bayer trotz skeptischer Aussagen zu den Unternehmenszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Ausblick des Pharma- und Agrarchemiekonzerns für 2020 und 2021 bedeute ein prozentual zweistelliges Abwärtspotenzial für die Konsensschätzungen zum Gewinn je Aktie (EPS), schrieb Analyst Keyur Parekh am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 22:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

