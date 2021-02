ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 84 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2021 habe jedoch enttäuscht und dürfte deutlich sinkende Konsensschätzungen nach sich ziehen. Entsprechend sei mit einer negativen Kursreaktion zu rechnen./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / 22:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

