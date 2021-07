ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Boeing auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Boeing nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 303 US-Dollar belassen. Analyst Noah Poponak hob in einer ersten Reaktion am Mittwoch die Erwirtschaftung von Barmitteln hervor. Diese hätten die Erwartungen bei weitem übertroffen. Der Auftragsbestand des Flugzeugbauers habe im Vergleich zum Vorquartal erneut zugelegt, das habe den Cashflow wohl angetrieben./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 08:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

