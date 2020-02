ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Ceconomy auf 'Neutral' - Ziel 6,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal sei besser ausgefallen als gedacht, schrieb Analyst Tushar Jain in einer ersten Reaktion am Freitag. Die Markterwartungen für den Vorsteuergewinn des Elektronikhändlers im Gesamtjahr könnten nun um etwa zwei Prozent steigen, so der Experte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben