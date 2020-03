ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Continental AG auf 'Neutral' - Ziel 115 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Continental nach Zahlen und einem Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) müssten nun um 10 bis 30 Prozent gekappt werden, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen berücksichtigen seiner Ansicht nach wohl noch nicht vollständig die Auswirkungen der Epidemie des Coronavirus. Der Ausblick des Autozulieferers sei negativ für die Branche./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 08:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

