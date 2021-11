ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Rob Joyce am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei etwas mau, aber hier plane der Lieferdienst wohl lediglich konservativ./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 07:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

