ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einem Verkauf von Aktien von T-Mobile US durch den Großaktionär Softbank auf "Buy" belassen. Diese Transaktion werde den Anteil der Deutschen Telekom an T-Mobile US nicht verwässern, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch behielten die Bonner die Mehrheit der Stimmrechte. Der Experte beließ das Kursziel auf 16 Euro./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 08:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX