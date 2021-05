ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 12 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Energieversorger dürfte einen soliden Start ins Jahr verzeichnet haben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Anstieg des operativen Gewinns (Ebit) von 7 Prozent./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 00:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben