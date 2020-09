ANALYSE-FLASH: Goldman belässt FMC auf 'Conviction Buy List' - Ziel 84 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Fresenius Medical Care (FMC) bei einem Kursziel von 84 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die ab 2021 in den USA geltenden, neuen Regeln zum Umgang mit Patienten mit terminalem Nierenversagen (ESRD) seien für den Dialysekonzern günstiger als gedacht, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 06:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

