ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Belastungen durch die Covid-19-Pandemie bei Fresenius Medical Care sorgten in diesem Jahr für Gegenwind, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei trüber als am Markt erwartet./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 06:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben