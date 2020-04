ANALYSE-FLASH: Goldman belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 141 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Zahlen auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 141 schwedische Kronen festgesetzt. Trotz der virusbedingten schwerwiegenden Belastungen im März für den Textilkonzern sei der Vorsteuergewinn im ersten Quartal höher ausgefallen als gedacht, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass sich das Geschäft in China wieder bessere und auch der Online-Handel weiter in Fahrt komme./tav/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 08:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben