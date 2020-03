ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Hella auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hella nach der Prognoseanpassung des Autozulieferers auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der gesenkte Ausblick wegen der Corona-Krise sei erst der Anfang, weitere Autozulieferer dürften folgen, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die veröffentlichten Neunmonatszahlen zeigten indes eine robuste Entwicklung. Er werte sie positiv./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

