ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Lanxess auf 'Sell' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Spezialchemieunternehmen habe mit seinen Quartalszahlen etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die lediglich bestätigten Konsensschätzungen stellten eine gewisse Enttäuschung dar./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 07:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX