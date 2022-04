ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Orange nach Zahlen auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Orange SA nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Das Zahlenwerk des französischen Telekomkonzerns habe die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Andrew Lee in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die bekräftigten Jahresziele verdeutlichten die kontinuierliche und solide Geschäftsführung auf dem Heimatmarkt Frankreich. Gegenwind gebe es allerdings bei den heimischen Großhandelsaktivitäten, was in den kommenden Jahren auf das Wachstum und die Ausschüttungen drücken dürfte./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 07:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX