ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 104 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Das erste Quartal sei besser als erwartet ausgefallen und der Sportartikelhersteller habe sein Jahresumsatzziel angehoben, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Auf die bestehende Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) dürfte dies dennoch wohl keinen Einfluss nehmen./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 07:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

