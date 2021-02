ANALYSE-FLASH: Goldman belässt RWE auf 'Conviction Buy List' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von RWE nach einer Ausschreibung britischer Offshore-Windprojekte mit einem Kursziel von 48 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Risiken verstärkter Konkurrenz durch Ölkonzerne gerade im Offshore-Bereich würden größer, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Was die erzielbaren Renditen betreffe, werde die Gefahr aber überschätzt. Bei RWE werde sie auch überblendet vom unerwartet hohen Kapazitätswachstum. Die negative Kursreaktion am Vortag sei hier übertrieben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 01:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben