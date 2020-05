ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analystin Venetia Baden-Powell wertet in einer ersten Reaktion am Montag vor allem den unerwartet geringen Liquiditätsverbrauch des Billigfliegers positiv./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 07:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben