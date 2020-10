ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Saint-Gobain auf 'Neutral' - Ziel 39 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Saint-Gobain nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das vergleichbare Wachstum des Baustoffekonzerns habe seine Schätzung übertroffen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem impliziere der für die zweite Jahreshälfte 2020 in Aussicht gestellte Anstieg des vergleichbaren operativen Ergebnisses, dass das operative Ergebnis höher als von ihm und vom Markt erwartet ausfalle./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

