ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sanofi nach Zahlen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Analyst Keyur Parekh sprach in einer ersten Reaktion am Freitag von einem insgesamt soliden Zahlenwerk des Pharmakonzerns. Erstmals seien zudem Ziele für 2022 genannt worden. Er sieht nun ein mögliches Aufwärtspotenzial für das aktuell vom Konsens geschätzte Jahresergebnis je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 07:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT