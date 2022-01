ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Suse nach Quartalszahlen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Suse nach Zahlen zum vierten Quartal 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt und die Konsenserwartungen bei wichtigen Kennziffern übertroffen, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Ziele für das neue Jahr hob Pillai positiv hervor./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 07:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

