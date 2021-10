ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 875 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Die Auslieferungszahlen für das dritte Quartal hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit weiteren Verbesserungen im vierten Quartal und sieht Spielraum für seine Jahresprognose, auch beim Ergebnis./ag/mis

