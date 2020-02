ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Total SA auf 'Buy' - Ziel 69 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Total SA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Ölkonzern habe ein starkes viertes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu hätten alle Sparten beigetragen. Zudem hob sie das neue und zudem im Vergleich zum Vorjahr noch umfangreichere Aktienrückkaufprogramm hervor./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 09:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben