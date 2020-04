ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ahold Delhaize auf 'Buy' und Ziel auf 25,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ahold Delhaize von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21,40 auf 25,50 Euro angehoben. Im Zuge der Corona-Krise mieden die Verbraucher offenbar die riesigen Lebensmittel-Einkaufsmärkte mit einem breiten Warenangebot im Nicht-Lebensmittelsegment, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Stattdessen favorisierten sie mittelgroße Supermärkte sowie den Online-Handel - ein Trend, der sich als strukturell erweisen könnte. Davon sollte Ahold Delhaize profitieren./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 03:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

