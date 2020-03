ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Alstom auf 'Buy' - Ziel 49 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Alstom von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, wenngleich das Kursziel auf 49 Euro belassen wurde. Sie habe die Aktie erst neulich wegen der Cashflow-Perspektiven abgestuft, durch den Kursrutsch wegen des Coronavirus sei die Bewertung aber günstiger geworden, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die globale Wirtschaft sei derzeit sehr fragil, Alstom sei dafür aber mit den Auftragsbüchern und einer starken Bilanz besser gewappnet als andere./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

