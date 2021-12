ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Azelis auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Azelis von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 33 Euro angehoben. Seit dem Börsengang seien die Papiere des Chemikalienhändlers deutlich gefallen, und seien den Aktien des Wettbewerbers IMCD um über 25 Prozent hinterher gehinkt, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese schwache Entwicklung sei nicht gerechtfertigt, die Belgier seien eine Wachstumsstory./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 21:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben