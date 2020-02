ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Carrefour auf 'Buy' und Ziel auf 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Carrefour von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 15,90 auf 20,00 Euro angehoben. Der französische Einzelhandelskonzern habe die operative Marge auf dem Heimatmarkt erstmals seit 2014 wieder gesteigert, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Papiere wiesen obendrein einen deutlichen Bewertungsabschlag zum Sektor auf./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 04:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

