ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Inditex auf 'Buy' und Ziel auf 37,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Inditex von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,00 auf 37,50 Euro angehoben. Für den europäischen Online-Modehandel sei mit einer kurzfristigen Normalisierung der Nachfrage zu rechnen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Zuge der wirtschaftlichen Normalisierung empfiehlt er Anlegern einen defensiveren Investmentansatz. In diesem Umfeld dürfte Inditex sich überdurchschnittlich entwickeln angesichts robuster Gewinne und der Perspektiven für den Mittelzufluss (Cashflow)./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben