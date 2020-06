ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Renault auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Renault anlässlich der Neuausrichtung der Renault-Nissan-Allianz auf Kosten statt Wachstum von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 28 Euro angehoben. Er berücksichtige in seinem Modell nun 80 Prozent der Sparziele, was 2021 und 2022 zu höheren Gewinnschätzungen führe, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem sei der französische Autobauer ein großer Profiteur kurzfristiger Autokaufprämien in Europa./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 21:17 / BST

