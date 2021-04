ANALYSE-FLASH: Goldman hebt TF 1 auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 10,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat TF 1 von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,70 auf 10,20 Euro angehoben. Die Papiere des französischen TV-Senders handelten noch immer deutlich unter ihrem fünfjährigen Mittelwert, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit bestehe hier die Aussicht einer Neubewertung durch die Investoren. Der Mediensektor habe jüngst im Fahrwasser einer breiten Erholung konjunkturabhängiger Titel Boden gut gemacht./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2021 / 23:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben