ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Adyen auf 1700 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen nach Halbjahreszahlen von 1560 auf 1700 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Resultate des Zahlungsabwicklers belegten ein weiter intaktes strukturelles Wachstum, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Niederländer sollten dank ihrer überlegenen technischen Plattform überproportional vom dynamischen Trend im Bereich E-Commerce profitieren. Kursschwächen der Aktie sollten daher als Kaufgelegenheit genutzt werden./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2020 / 00:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

